Эксперт: санкции Прибалтики — декорация для вечной «борьбы» с Лукашенко
Минск, 31 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Страны Прибалтики ввели против Александра Лукашенко декоративные санкции, потому что на самом деле ничуть не возражают против его дальнейшего пребывания во главе Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 31 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
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Как сообщалось ранее, власти Эстонии, Латвии и Литвы внесли Александра Лукашенко в санкционный список и запретили ему въезд сроком на пять лет. В заявлении МИД Литвы Лукашенко указан по имени и фамилии, без какого-либо именования должности.
Указанные в списке 30 граждан Белоруссии ответственны за фальсификации на президентских выборах и применение насилия против протестующих, сказано также в заявлении.Ранее Лукашенко, критикуя действия властей Литвы, говорил, что Белоруссия рассмотрит вопрос о прекращении транзита своих товаров через эту страну.