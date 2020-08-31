Минск, 31 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Страны Прибалтики ввели против Александра Лукашенко декоративные санкции, потому что на самом деле ничуть не возражают против его дальнейшего пребывания во главе Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 31 августа, доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

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Как сообщалось ранее, власти Эстонии, Латвии и Литвы внесли Александра Лукашенко в санкционный список и запретили ему въезд сроком на пять лет. В заявлении МИД Литвы Лукашенко указан по имени и фамилии, без какого-либо именования должности.

Указанные в списке 30 граждан Белоруссии ответственны за фальсификации на президентских выборах и применение насилия против протестующих, сказано также в заявлении.Ранее Лукашенко, критикуя действия властей Литвы, говорил, что Белоруссия рассмотрит вопрос о прекращении транзита своих товаров через эту страну.

« Эти «санкции» смешны и декоративны, хотя, конечно, и неприятны. Вслед за Прибалтикой их, вероятно, примут и все остальные в ЕС. Европейцы пытаются усидеть на двух стульях, не признавая Лукашенко де-юре, но признавая де-факто. Примерно так же они ведут себя и с Крымом.

Неудивительно, что прибалты выступили первыми. Они очень хотели опередить поляков, которые традиционно пытаются доминировать на белорусском направлении. И понятно, почему «санкции» столь декоративны. Они ничего не имеют против Лукашенко. Он их более чем устраивает. С ним можно бороться десятилетиями, «показывая» свою значимость.