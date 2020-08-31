Ростов-на-Дону, 31 августа, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В Ростовской области все школы готовы к новому учебному году. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев сегодня, 31 августа, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьники

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"Донские школы к новому учебному году готовы, обеспечены необходимым оборудованием, в том числе в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Безусловно, все ученики 1−4 классов донских школ с 1 сентября будут полностью обеспечены горячим питанием. Эта принципиальная задача, поставленная президентом России, — решена», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября за парты донских школ сядут около 440 тыс. ребят, в том числе 50 тыс. первоклассников.