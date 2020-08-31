Москва, 31 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Запад не проявляет глубокой заинтересованности в белорусских событиях из-за того, что сейчас есть другие более острые проблемы, связанные с пандемией и мировым экономическим кризисом. Об этом 31 августа заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

Tax Credits Доллар

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«В условиях пандемии и экономического кризиса у Запада серьёзно подсели ресурсы, которые они могли бы вложить в новый белорусский майдан», — заявил Спицын.

По его словам, в Евросоюзе в отношении Белоруссии также нет и единой политической линии — в то время как Брюссель, Польша, страны Прибалтики и ряд других европейских политиков заинтересованы в том, чтобы Лукашенко ушёл, Германия и Франция наоборот заинтересованы в стабильной Белоруссии.

«Той же Меркель новая Украина на территории Белоруссии вообще не нужна. Не забывайте, что по территории Белоруссии проходят основные нефте‑ и газопроводы, которые снабжают Европу нашими углеводородами. Это принципипиальная позиция Германии. То же самое касается и Макрона», — указал он.