Минск, 31 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Белоруссии 30 августа, сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 173 человека. Об этом 31 августа сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

(сс) Homoatrox Протесты в Минске 30 августа

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"В целом по стране 173 человека были задержаны до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Чемоданова указала, что несанкционированные массовые мероприятия состоялись 30 августа в ряде белорусских городов, самые крупные прошли в Минске сразу в нескольких местах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главу Римской католической церкви в Белоруссии архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который находится на белорусско-польской границе, не пропускают на территорию республики.