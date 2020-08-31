Москва, 31 августа, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в результате протестов осознал, что у него нет настоящих союзников, кроме Москвы. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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"То, что Лукашенко вовремя протрезвел и понял, что, кроме России, ему никто не поможет, и вытягивает сейчас ситуацию, с одной стороны», — заявил Михеев.

«А с другой стороны, всё-таки эти отношения Белоруссии (с Россией) в рамках той же Организации Договора о коллективной безопасности являются серьёзным фактором и для действий Запада», — указал он.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Deutsche Welle рассказала о том, что, если ей вдруг позвонит президент России Владимир Путин, она «найдет слова для того, чтобы пообщаться с ним».