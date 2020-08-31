В Смоленской области за сутки выявили 10 новых носителей коронавируса
Смоленск, 31 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Смоленской области 31 августа выявлено десять новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе выявлено 6167 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 5293 человека, в том числе 11 — за последние сутки.
Скончались 127 пациентов.