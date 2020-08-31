Смоленск, 31 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. В Смоленской области 31 августа выявлено десять новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Всего в регионе выявлено 6167 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 5293 человека, в том числе 11 — за последние сутки.

Скончались 127 пациентов.