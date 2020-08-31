Рига, 31 августа, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Въезд в Латвию запрещен президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам. Сообщение об этом опубликовано 31 августа на сайте латвийского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

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Персонами нон грата белорусских чиновников объявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Запрет на пересечение латвийской границы для них действует на неопределенный период времени.

«Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — отмечают в МИД.

В черном списке присутствуют старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко, представители аппарата и администрации президента, белорусских ЦИК, МВД, минюста, генпрокуратуры, КГБ, СК и других госорганов.

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