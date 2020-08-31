Минск, 31 августа, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Белоруссии необходимо создать систему, которая не будет завязана на президенте республики. Об этом 31 августа в ходе рабочей встречи с председателем Верховного суда страны Валентином Сукало, на которой обсуждалась работа над третьим вариантом конституции страны, заявил глава государства Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пастораль

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«Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, — подчеркнул белорусский лидер, слова которого приводит пресс-служба главы государства. — А надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко».

Президент республики сообщил, что сейчас идёт работа уже над третьим вариантом конституции Белоруссии, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе.

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Напомним, сейчас в Белоруссии действует конституция 1994 года с имениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко несколько раз заявлял о намерении изменить Основной закон страны. Сделать это он намеревается за два года.