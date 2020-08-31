Глава Белоруссии предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему
Минск, 31 августа, 2020, 14:19 — ИА Регнум. В Белоруссии необходимо создать систему, которая не будет завязана на президенте республики. Об этом 31 августа в ходе рабочей встречи с председателем Верховного суда страны Валентином Сукало, на которой обсуждалась работа над третьим вариантом конституции страны, заявил глава государства Александр Лукашенко.
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Президент республики сообщил, что сейчас идёт работа уже над третьим вариантом конституции Белоруссии, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе.
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Напомним, сейчас в Белоруссии действует конституция 1994 года с имениями и дополнениями, внесёнными по итогам республиканских референдумов. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко несколько раз заявлял о намерении изменить Основной закон страны. Сделать это он намеревается за два года.