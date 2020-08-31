Москва, 31 августа, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. Таковы данные экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, передают Вести.ru.

ИА REGNUM Рубль

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Бизнесмены считают, что Россия постепенно выходит из кризиса. В августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» охарактеризовали 26,19% респондентов, что на 7% меньше, чем в июле.

При этом около 46% опрошенных не видят улучшения финансовых показателей в своей компании или организации. Во время пандемии отмечали ослабление проверочного режима 63,42% предпринимателей.

Опрос проведен в августе 2020 года. Опрошены 1035 руководителей и владельцев компаний из 85 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, на время пандемии государство предоставило предпринимателям налоговые каникулы и ряд других послабляющих мер.

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