Вывод белорусских грузов из портов Литвы в наших интересах. Надо поддержать
Минск, 31 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Западные санкции могутпривести ктранспортной блокаде Белоруссии со стороны ЕС, при этомпотеря белорусского транзита больно ударит по экономике Литвыи Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 августа, комментируя высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы.
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Как сообщалось ранее, Науседа заявил, что в ближайшее время власти Эстонии, Латвии и Литвы объявят о введении санкций против белорусских чиновников, «причастных к фальсификации президентских выборов», и что в этот список (в отличие от его прошлых версий) попадет и Александр Лукашенко.
В свою очередь президент Белоруссии 28 августа заявил, что страна может рассмотреть вариант перенаправления транзита своих грузов из портов Литвы из-за недружественного поведения руководителей этой страны.