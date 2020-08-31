Минск, 31 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Западные санкции могутпривести ктранспортной блокаде Белоруссии со стороны ЕС, при этомпотеря белорусского транзита больно ударит по экономике Литвыи Латвии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 августа, комментируя высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы.

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Как сообщалось ранее, Науседа заявил, что в ближайшее время власти Эстонии, Латвии и Литвы объявят о введении санкций против белорусских чиновников, «причастных к фальсификации президентских выборов», и что в этот список (в отличие от его прошлых версий) попадет и Александр Лукашенко.

В свою очередь президент Белоруссии 28 августа заявил, что страна может рассмотреть вариант перенаправления транзита своих грузов из портов Литвы из-за недружественного поведения руководителей этой страны.

« Александру Лукашенко следовало раньше заняться выводом белорусских грузов из портов враждебно настроенных к Белоруссии Литвы и Латвии, но этого сделано не было. На что он рассчитывал, трудно понять. На «дружбу» с теми, кто хочет уничтожения Белоруссии? Реалистично взглянуть на проблему транзита Минску имело смысл хотя бы из солидарности с Россией, но и по этому пути Александр Лукашенко не пошёл.

Сегодня, думаю, вопрос стоит ребром, ведь западные санкции могут распространиться и на транспортную блокаду Белоруссии. Одним словом, литовский президент зря пыжится: потеря белорусского транзита больно ударит по экономике Литвы. То же самое можно сказать о Латвии.