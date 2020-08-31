Учебный год в Ленобласти начнется очно для почти 180 тысяч школьников
Санкт-Петербург, 31 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Учебный год в Ленинградской области начнется 1 сентября в очном форме для почти 180 тысяч учащихся во всех 360 общеобразовательных заведениях региона. Об этом 31 августа заявил губернатор области Александр Дрозденко.
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По словам Дрозденко, местные власти инвестируют миллиарды рублей в строительство новых учебных заведений и не думают о дистанционном обучении.
«Мы открываем шесть новых школ 1 сентября и до конца года — еще три новых школы. Инвестируя миллиарды в строительство и реновацию школ, мы точно не думаем о переходе на дистанционное обучение», — отметил он.
Как уточнила ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета по образованию, в этом году в 360 школах Ленинградской области будут учиться 175 941 человек, из которых 21 658 — первоклассники.
В День знаний в самой маленькой школе Ленинградской области — «Хваловской средней общеобразовательной школе» состоится торжественная линейка для двух человек, в самой большой — в Центре образования «Кудрово», который был открыт в 2016 году, ждут 2980 учеников.