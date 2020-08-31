Посёлок городского типа Разумное, Белгородская область, 31 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Два утренний рейса с учениками и три дневных делает автобус средней общеобразовательной школы №2 пгт Разумное Белгородской области. Образовательное учреждение обслуживает большой район ИЖС. Накануне 1 сентября ещё поступают новые ученики, рассказал 31 августа корреспонденту ИА REGNUM директор Разуменской СОШ №2 Андрей Собченко.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

С утра школьный автобус за два рейса привозит 42 учеников. После занятий домой едут уже 63 ребёнка, приходится организовывать три отправления. Всего за парты сядут свыше 960 детей, причём за день до 1 сентября в школе продолжают принимать заявления на обучения от родителей новых учеников.

«Дети будут заходить в школу по четырём входам, каждый класс в своё определённое время. Так и питаться они будут в определённое время. Всех рассадили по кабинетам. Своим педагогам я рекомендовал соблюдать масочный режим», — пояснил директор.

На каждом этаже школы установлены по три ёмкости с водой с помповым насосом, отдельный баллон находится в столовой. В распоряжении школы четыре переносных рециркулятора воздуха, четыре бесконтактных термометра, закуплены антисептики.

«Самое главное, всем пожелаю здоровья. Будет здоровье — будет всё хорошо. Наша школа является пунктом сдачи ЕГЭ, поэтому все рекомендации Роспотребнадзора нам знакомы ещё с весны, всё опробовано, мы со всем справились», — подытожил Андрей Собченко.

1 сентября торжественную линейку проведут для учащихся первых (четыре параллели) и одного 11-го класса в 09:00 на школьном дворе. Гостям необходимо будет соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию. Для остальных учеников в кабинетах состоится классный час «Урок Победы».