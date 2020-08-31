Москва, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по расширению госпрограммы дальневосточной ипотеки на рынок вторичного жилья. Список поручений 31 августа был опубликован на сайте правительства России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Многоквартирный дом

Исполнением поручения займутся Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерство финансов, Министерство строительства РФ совместно с компанией Дом.РФ.

Им нужно подготовить «предложения по внесению изменений в условия программы «Дальневосточная ипотека» в части распространения возможности приобретения у юридического или физического лица на вторичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком на всю территорию Чукотского автономного округа и Магаданской области».

Уточняется, что срок действия таких изменений должен быть определён до 31 декабря 2021 года.