Москва, 31 августа, 2020, 13:40 — ИА Регнум. Белорусская оппозиция не имеет внятной политической стратегии и запуталась в собственных требованиях. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

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"Совершенно очевидно, что они не могут даже дожать тему «Лукашенко уходи». Они говорят «Лукашенко уходи», но при этом давайте перевыборы и пусть Лукашенко тоже будет участвовать. Ну, допустим, он поучаствует и ещё раз выиграет. Что вы тогда будете делать? Может, не с таким сотрясающим показателем в 80%… но что тогда будете делать?

«В общем, оппозиция, по-моему, достаточно слаба, действует не очень эффективно. И здесь нахрапом взять ситуацию, как это сделали на Украине, не получилось.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Deutsche Welle рассказала о том, что, если ей вдруг позвонит президент России Владимир Путин, она «найдет слова для того, чтобы пообщаться с ним».