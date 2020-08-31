Москва, 31 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Нефтяные цены на подъёме и преодолели важный технический уровень предыдущего летнего максимума — $46,25 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

ptra Нефтяная вышка

«Причины этого во многом за пределами чисто «нефтяных» факторов. Прежде всего, на финансовых рынках повысилась склонность к покупкам рисковых активов, к которым относится и сырьё.

Это связано с неожиданными заявлениями американского Федрезерва на прошлой неделе об отказе от установления максимальных целей по инфляции при регулировании процентных ставок.

Таким образом, ставки останутся низкими на длительное время, даже если инфляция существенно вырастет. В данных условиях сохранения «дешёвых денег» выгодно вкладывать в производство и в спекуляции, это позитив и для цены нефти.

Кроме того, её локально поддерживают ураганы в Мексиканском заливе, приостановившие добычу и переработку в данном районе. Однако такой фактор преходящий и, вероятно, будет терять своё значение на текущей неделе по мере прохождения урагана.

С другой стороны, рост цен ограничен медленным восстановлением спроса на нефть из-за последствий острой фазы пандемии. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК предполагают, что он не восстановится даже в 2021 году до уровня 2019 года.

Со стороны предложения, напротив, вероятно увеличение из-за достаточно высокой цены и повышения квот на добычу с августа странами — участницами соглашения ОПЕК++.

Поэтому динамика котировок на текущей неделе может быть противоречивой. Диапазон возможных колебаний — $45,20−47», — считает эксперт.

Читайте также: Мировые цены на нефть растут за счёт слабого доллара