Москва, 31 августа, 2020, 13:36 — ИА Регнум. Попытка использовать антироссийскую повестку лидерами белорусской оппозиции обернулась провалом. Об этом 31 августа заявил политолог Сергей Михеев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

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"Отношения с Россией важнее для абсолютного большинства белорусского общества, и оппозиция очень поздно это поняла, а теперь делает какие-то слабые, смешные попытки отыграть: да вот мы тоже, мы не против и всё такое прочее. Это слабо», — заявил Михеев.

«В общем, оппозиция, по-моему, достаточно слаба, действует не очень эффективно. И здесь нахрапом взять ситуацию, как это сделали на Украине, не получилось», — отметил он.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью Deutsche Welle рассказала о том, что, если ей вдруг позвонит президент России Владимир Путин, она «найдет слова для того, чтобы пообщаться с ним».