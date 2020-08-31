Москва, 31 августа, 2020, 13:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву с визитом в течение ближайших двух недель. Об этом 31 августа рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Белорусский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Сроки согласовываются. Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о встрече президентов России и Белоруссии в Москве была ими достигнута 30 августа во время телефонного разговора.