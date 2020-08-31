Киев, 31 августа, 2020, 13:12 — ИА Регнум. У 23 депутатов Верховной рады Украины подтвердилось наличие коронавируса. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщил 31 августа телеканал «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

"В Верховной раде на сегодня у нас есть 23 коллеги, которые заболели (COVID-19 — ИА REGNUM) или сейчас даже болеют. Желаю им здоровья, скорее побороть болезнь и вернуться к своей работе», — рассказал он.

Разумков добавил, что коронавирус также выявили у семи работников аппарата Верховной рады.

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Напомним, ранее стало известно, что лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко тяжело заболела коронавирусной пневмонией и находится, по словам её коллег, в критическом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал, что с мая 2020 года число госпитализированных пациентов, у которых подтвердился коронавирус, увеличилось в четыре раза.