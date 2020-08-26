Киев, 26 августа 2020, 10:17 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, заявил её однопартиец Вадим Ивченко 25 августа в эфире телеканала «Украина 24».
Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»
Он опроверг информацию о том, что политик подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
По его словам, Тимошенко могут подключить к ИВЛ в том случае, если ситуация «не просто критическая, а вышла за определённые рамки».
Напомним, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко заболела COVID-19. У её дочери и зятя также обнаружен коронавирус.
Читайте ранее в этом сюжете: Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственного дыхания — РБК
Читайте развитие сюжета: В ВСУ выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом