Киев, , 10:17 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, заявил её однопартиец Вадим Ивченко 25 августа в эфире телеканала «Украина 24».

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Он опроверг информацию о том, что политик подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у неё высокая температура. Она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции лёгких, но это не аппарат ИВЛ — это соответствующие другие аппараты, которые нужно применять по медицинскому протоколу», — рассказал Ивченко.

По его словам, Тимошенко могут подключить к ИВЛ в том случае, если ситуация «не просто критическая, а вышла за определённые рамки».

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко заболела COVID-19. У её дочери и зятя также обнаружен коронавирус.

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