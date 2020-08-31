Москва, 31 августа, 2020, 13:00 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится «в течение пары недель». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко

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"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Ну, соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится», — сказал Песков.

По его словам, точные сроки визита на данный момент согласовываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с белорусским лидером Александром Лукашенко.