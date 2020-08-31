Минск, 31 августа, 2020, 12:57 — ИА Регнум. Власти Белоруссии действительно не могут сейчас вести предлагаемый им «диалог с оппозицией», поскольку оппозиции как единого целого в Белоруссии не существует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 августа, комментируя высказывания помощника Александра Лукашенко Николая Латышенка.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Как сообщалось ранее, Латышенок заявил, что власти Белоруссии не собираются вести «диалог с оппозицией», но будут вести его «с инициативными группами».

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«Озвученная помощником президента Белоруссии позиция по вопросу о «диалоге с оппозицией», на мой взгляд, логична. Оппозиции как единого целого в Белоруссии не существует. Одни протестуют с подачи западных кураторов, нацеливаясь на слом существующей общественно-политической и экономической системы. Другим хотелось бы сохранить белорусское государство в его нынешнем виде, но «просто» без Лукашенко.

Это позиции на полюсах протеста, а между ними есть много всего разного. Это «разное» далеко не всё продуктивно, но с ним надо работать. Оно, однако, не может, с одной стороны, уложиться в некую «единую» платформу оппозиции в целом, а с другой, — не должно быть упущено, если серьёзно заниматься будущим Белоруссии. Отсюда и готовность администрации Лукашенко вести диалог с «инициативными группами».

Эти группы, однако, должны сформулировать свои конкретные предложения политического и экономического свойства, реально улучшающие, а не просто опровергающие современные концептуальные подходы и практику. Сегодня мы их не слышим, авторитетных лидеров не видим. В этих условиях тезис о «диалоге с оппозицией» — вредная абстракция.

Понятно, что эту работу надо было делать раньше, что сегодня многие возможности упущены, но они всё ещё есть, и этим надо заниматься. Всё это, однако, осуществимо лишь после того, как положение в стране уйдёт с точки кипения», — отметил Михаил Демурин.