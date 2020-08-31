Москва, 31 августа, 2020, 12:56 — ИА Регнум. На сегодняшний день нужда во вмешательстве резерва российских силовиков во внутренние дела Белоруссии отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко и Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Еще раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речи об использовании этот резерва не идёт. Президент также всячески подчёркивал, что речь идёт только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации», — сказал Песков.

По его словам, на сегодняшний день можно сказать, что ситуация в Белоруссии находится под контролем, поэтому нет смысла говорить о применении такого сценария.

Песков также подчеркнул, что разрешение на применение резерва силовиков от Совета Федерации РФ не требуется, поскольку таковое предусмотрено ратифицированными российским парламентом договорами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил о формировании резерва из российских силовиков, готовых помочь белорусским властям в стабилизации ситуации.