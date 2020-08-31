Найроби, 31 августа, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Кения преодолела отметку в 34 000 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Первого носителя SARS-CoV-2 в стране выявили 13 марта. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В соответствии с заявлением, за минувшие сутки в стране выявили 263 новых случая заражения вирусом. Кагве заявил, что за последние 24 часа в стране провели 4 424 тестирований, в результате чего общее число проведенных тестов достигло 450 146. По всей стране существует 34 центра тестирования на коронавирус, включая национальные лаборатории общественного здравоохранения, Национальный Центр Кенийского медицинского исследовательского института и его лабораторию в Кисуму.

Он также объявил о еще двух смертях, в результате чего общее число погибших от COVID-19 в стране достигло 574 человек. Еще 98 пациентов выздоровели, 79 — в рамках программы ухода на дому и 19 — в больницах, в результате чего общее число выздоровевших пациентов достигло 19 688.