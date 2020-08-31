Минск, 31 августа, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС подтвердил, что Украину в её нынешнее отвратительное марионеточное и разрушительное качество повергли именно европейцы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 31 августа, комментируя высказывания Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Как сообщалось ранее, Боррель заявил, что «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину».

Читайте также: В ЕС заявили, что не намерены делать «новую Украину» из Белоруссии

«Самое важное, что констатировал Жозеп Боррель своим заявлением, касается не Белоруссии. По Белоруссии глава дипломатии ЕС сказал банальности. Он просто продолжил попытки представить дело таким образом, что там речь идёт о противостоянии всего народа и нынешнего руководства страны. Понятно, что это не так, и понятно, что за радикальную смену политического и социально-экономического курса Белоруссии выступает меньшинство её граждан. Это так просто потому, что люди, несмотря на все попытки их оболванить, понимают, к чему это приведёт: к ухудшению их материального положения, серьёзным внутренним потрясениям и даже, возможно, развалу страны. У них перед глазами примеры Латвии, Литвы, Молдавии, Украины…

Так вот, главное в заявлении евробюрократа касается Украины. Он подтвердил, что Украину в её нынешнее отвратительное марионеточное и разрушительное качество повергли европейцы, что они обострили её внутренние проблемы, они сделали её непримиримым врагом России, они способствовали укоренению там шовинизма, с одной стороны, и чувства безысходности, с другой. Они, если называть вещи своими именами, разрушили Украину. Теперь они хотят сделать то же самое с Белоруссией и белорусами, только более аккуратно, «деликатно».

Что же касается нашей страны, то она не собирается делать акцент на противостоянии Европе, тем более что и Европа-то сегодня далеко не однородна — посмотрите на беспорядки в Германии, движение «жёлтых жилетов» во Франции, на происходящее в Италии и Испании и так далее. Сюда же отнесём и уже, по сути дела, начавшуюся гражданскую войну в США. Пусть на Западе занимаются своими проблемами, а задача России — лишь обеспечить, чтобы в союзном нам белорусском государстве никто не провоцировал развал.

И, конечно, никакого «урегулирования под эгидой ОБСЕ»! Эта организация лживо обращается со своими принципами, она сверхконъюнктурна в применении своих документов, она давно находится под управлением ЕС и США», — отметил Михаил Демурин.