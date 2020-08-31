Абэ и Путин подтвердили важность заключения мирного договора
Москва, 31 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Россия и Япония должны продолжать усилия по укреплению добрососедства между двумя государствами в интересах народов двух стран. Об этом было заявлено сегодня, 31 августа, в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе российской стороны.
В свою очередь глава японского правительства высоко оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с российским лидером.
Лидеры подтвердили курс России и Японии на проведение в дальнейшем переговоров касательно заключения мирного договора, сообщает агентство Kyodo.
Напомним, премьер-министр Синдзо Абэ провёл более двух десятков встреч с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу о Курильских островах. Так, на встрече в Сингапуре в ноябре 2018 года главы государств пришли к соглашению о скорейшем разрешении территориального конфликта. Однако дальше переговоров дело не пошло.