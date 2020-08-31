Иркутск, 31 августа, 2020, 11:44 — ИА Регнум. Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в ноябре-декабре 2020 года. Об этом в ходе совещания с врачами Иркутской области заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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»На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко.

По его словам, в ближайшее время Минздрав РФ опубликует восьмую версию рекомендаций по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя РФ.