Москва, 31 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил направить в правительство до 14 октября план-график газификации регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом он 31 августа заявил на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«До 14 октября прошу ответственные министерства предоставить в правительство согласованный план-график газификации дальневосточных регионов», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируют сохранить стимулирующие тарифы на электроэнергию.