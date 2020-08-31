Москва, 31 августа, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Глава Минтруда Антон Котяков заявил о стабилизации ситуации на рынке труда, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Ситуация на рынке труда стабилизируется, уже сейчас в базе вакансий мы имеем более 1,4 млн вакансий, что позволяет нам эффективно работать с гражданами, которые встали на учет», — заявил Котяков в ходе совещания.

Также, по его словам, если на протяжении трех «карантинных» месяцев был виден дисбаланс — сотрудников увольняли сотнями тысяч, то в августе уже видно серьезное превышение числа принятых на работу по отношению к уволенным.