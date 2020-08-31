Джакарта, 31 августа, 2020, 09:57 — ИА Регнум. В Индонезии обнаружили более заразный штамм коронавируса, который ранее был выявлен в январе 2020 года в Германии и наиболее распространен в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Jakarta Post.

Жюль-Эли Делоне. Чума в Риме. 1867

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Как сообщает издание, штамм, получивший название D614G, ранее не обнаруживался в Индонезии, но в соседней Малайзии его присутствие было зарегистрировано в середине августа.

Отмечается, что скорость передачи нового штамма в лабораторных условиях в 10 раз выше, чем у оригинального штамма коронавируса, обнаруженного в китайском Ухане.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире на сегодняшний день выявлено 25,2 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 846 тыс. Выздоровели — 16,6 млн. На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 5,9 млн. Далее идут Бразилия (3,8 млн), Индия (3,6 млн), Россия (987 тыс.) и Перу (639 тыс.)