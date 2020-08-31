Токио, 31 августа, 2020, 08:14 — ИА Регнум. 30 августа в Японии выявлено 600 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в стране умерло 14 человек от заболевания, вызванного коронавирусом. Общее число погибших от COVID-19 составило 1299.

Токио вчера зарегистрировал 148 новых зараженных. Впервые за пять дней это число опустилось ниже 200. В столичных больницах сейчас находятся 34 тяжело больных пациента с COVID-19.

Вирус продолжает распространяться по стране. В префектуре Осака вчера зарегистрировали 62 случая. В префектуре Окаяма первый человек умер от COVID-19.