Лондон, 30 августа, 2020, 22:00 — ИА Регнум. В Британии за прошедшие сутки выявили 1715 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют обнародованные 30 августа данные министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составило 334 467.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 скончались 41 499 человек, за прошедшие сутки — один пациент.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что за истекшие сутки на территории страны было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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