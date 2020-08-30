Минск, 30 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. В Белоруссии против действующего президента страны Александра Лукашенко настроены около 20−30% населения страны. Об этом 30 августа заявил помощник главы государства Николай Латышенок.

ИА REGNUM Марш белорусской оппозиции

«Сейчас примерно процентов 20−30 (против Лукашенко), а было меньше. Теперь людей подогрели», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это максимально возможная цифра.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, в Минске сотрудники правоохранительных органов задержали 140 человек, которые участвовали в акциях протеста.

В отношении задержанных, принимавших участие в несанкционированных массовых мероприятиях, начат административный процесс.