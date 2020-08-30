Анкара, 30 августа, 2020, 20:06 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 30 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 1482 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 268 546.

Также сообщается, что за это же время в Турции было зафиксировано 42 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 6326.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране по состоянию на 30 августа подтверждено 71 687 случаев инфицирования коронавирусом.

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