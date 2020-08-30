В центре Минска восстановили работу мобильной связи и интернета
Минск, 30 августа, 2020, 19:33 — ИА Регнум. В центральных районах столицы Белоруссии, города Минск восстановили мобильную связь и интернет. Об этом 30 августа сообщают местные СМИ.
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Интернет рубильник
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Ранее связь была заблокирована в целях обеспечения безопасности во время незаконных маршей, организуемых оппозицией.
Напомним, в прошлое воскресенье, 23 августа в центре Минска также наблюдалось отключение связи и интернета. В частности выход в сеть был невозможен на площади Независимости, а также на проспекте Победителей.