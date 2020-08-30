Минск, 30 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Участники незаконных акций в столице Белоруссии, городе Минск, стали массово расходиться по домам. Об этом 30 августа сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM У резиденции Лукашенко

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Причиной тому стал сильный ливень. Толпа, собравшаяся у резиденции президента страны Александра Лукашенко значительно поредела.

Напомним, ранее для обеспечения безопасности к резиденции главы государства были подогнаны пять БТР, а также усиленные наряды ОМОНа.