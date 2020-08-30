Москва, 30 августа, 2020, 18:18 — ИА Регнум. Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 30 августа на «РЖД-Арене» в Москве.

(сс) AnnRos Футбол

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться голевыми действиями так и не смогли.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Локомотива», в активе которых восемь баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа футболисты «Уфы» сыграли вничью с московским «Динамо» в домашнем матче шестого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счётом 1:1.

Читайте также: «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в матче РПЛ