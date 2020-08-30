Минск, 30 августа, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Подход к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске перекрыли силовики со спецтехникой. Об этом в воскресенье, 30 августа, передает корреспондент РИА Новости.

ИА REGNUM ОМОН на площади Независимости в Минске

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

По данным журналиста, участники акции протеста, недовольные результатами президентских выборов в стране, двигаются к резиденции от стелы.

Ранее telegram-канал TUT. BY сообщил, что 30 августа в Минске произошли столкновения участников акции протеста с представителями правоохранительных органов.

Читайте также: На проспекте Независимости в Минске силовики заблокировали протестующих

А также: В Минске произошли столкновения митингующих с правоохранителями — СМИ