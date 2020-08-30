Минск, 30 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 30 августа подтверждено 71 687 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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До 70 452 увеличилась численность выздоровевших от COVID-19. На текущий момент в республике было зафиксировано 676 летальных исходов заболевания.

Число проведенных тестирований на коронавирус в Белоруссии составило 1 527 049.

Отметим, за сутки в Белоруссии подтвердили 164 случая инфицирования.