Минск, 30 августа, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Минске сторонники оппозиции пытаются отбить своих соратников, которых ранее задержали белорусские силовики. Об этом сегодня, 30 августа, сообщают белорусские СМИ.

Олег Константинов ИА Красная Весна ОМОН

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Напомним, что сегодня белорусская оппозиция вновь проводит несанкционированные акции протеста в Минске. Протестующие намерены были пройти по проспекту Независимости к площади Независимости и устроить митинг у Дома правительства. Протестующие принесли с собой гроб, назвав его «подарком для Лукашенко», а также скандируют «уходи».

Однако белорусские силовики заранее стянули дополнительные силы, а также тяжелую технику и водометы к центру города.

Когда колонны протестующих начали движение по проспекту Независимости, силовики его перекрыли и заблокировали оппозиционеров. Начались точечные задержания.

В телеграм-каналах, которые координируют действия белорусской оппозиции, появились инструкции о том, что протестующим стоит применять метод сцепки — плотного построения, при котором люди крепко держат друг-друга за руки под локти — так силовикам значительно тяжелее проводить точечные задержания и придется применять более жесткие методы.

Ситуация накаляется, и протестующие начали активно пытаться отбить у силовиков своих задержанных соратников.