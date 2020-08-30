Минск, 30 августа, 2020, 15:38 — ИА Регнум. На проспекте Независимости в Минске сотрудники сотрудники силовых ведомств заблокировали несколько тысяч протестующих, сообщает 30 августа telegram-канал NEXTA Live.

Олег Константинов ИА Красная Весна ОМОН

«Возле ГУМа силовики заблокировали несколько тысяч человек», — сообщает источник, призывая остальных участников протестного марша прийти на подмогу.

Отметим, универсальный универмаг «ГУМ» находится на проспекте Независимости.

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Напомним сегодня, в 14:00 в белорусских городах началась очередная акция протестов.

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