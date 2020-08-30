Подгорица, 30 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. По данным на 13:00, на парламентских выборах в Черногории проголосовали уже 54,1% избирателей. Как отмечают в центре мониторинга и исследований, на прошлых выборах в 2016 году к этому времени явка составляла около 36%.

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За парламентскими выборами на 1217 избирательных участках следят 2089 наблюдателей, из которых 265 — иностранные.

В выборах участвуют 11 партий и политических объединений. Помимо парламентских выборов, в муниципалитетах Будвы, Котора, Тивата, Андриевицы и Гусинье также проходят местные выборы.