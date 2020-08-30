Минск, 30 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Возле гостиницы «Минск» в белорусской столице силовики начали задерживать участников так называемого марша мира и независимости, сообщает 30 августа telegram-канал Naviny.by.

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«У гостиницы «Минск» начались задержания участников «Марша мира и независимости». Подъехало шесть автозаков, задерживают мужчин. Люди переместились на сторону Главпочтамта, часть демонстрантов стоит около кинотеатра «Центральный», кричат «Позор!» и «Лукашенко в автозак», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент) уточняет, что в Минске на в улице Ленина задержали десятки участников оппозиционного марша, большинству участников массовых акций протестов удалось скрыться от правоохранителей и они переместились на соседние улицы центральной части города.

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Несколько тысяч человек заблокированы силовиками возле ГУМа (расположен на проспекте Независимости), добавили на telegram-канал NEXTA Live.

Напомним, сегодня в 14:00 в Минске, а также в других городах Белоруссии начался так называемый Марш мира и независимости, на котором собрались недовольные результатами выборов президента, которые состоялись в Белоруссии 9 августа.