Минск, 30 августа, 2020, 13:33 — ИА Регнум. В Белоруссии в ходе очередных акций протеста силовики задержали 29 человек. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

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Напомним, что после президентских выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа, в стране начались акции протеста оппозиции. Протестующие довольно быстро перешли к столкновениям с силовками. После нескольких дней столкновений ситуация несколько стабилизировалась, но несанкционированные акции протеста продолжились.

«Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек», — сообщили в МВД Белоруссии.

Напомним, что очередные акции протеста в Белоруссии состоялись 29 августа. Акции прошли в крупных городах, а в Минске прошел «женский гранд-марш».