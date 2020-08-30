Минск, 30 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Колонна жителей Заводского района Минска выдвинулась в центр города, где сегодня в 14:00 планируется начало очередного протеста, сообщается 30 августа на telegram-канале издания TUT. BY, а также на канале Nexta Live.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

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По оценкам белорусского издания TUT. BY, в колоне насчитывается порядка трехсот человек, которые движутся по Партизанскому проспекту к центральной части белорусской столицы. При этом активисты скандируют лозунг «Жыве Беларусь!» и поют песни. В руках у них красно-белые флаги.

Также сообщается, что люди собрались в Минске на проспекте Дзержинского у станции метро «Михалово».

"Они стоят у остановки общественного транспорта, скандируют «Жыве Беларусь!». Многие из собравшихся пришли с флагами. Проезжающие машины сигналят», — сообщает TUT.BY.

Аналогичный сбор активистов отмечен и у станции метро «Пушкинская».

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Напомним, сегодня, 30 августа, в Минске запланирована акция оппозиционных сил. Начало ее планируется в 14:00 на площади Независимости. В случае перекрытия площади — протестующие намерены собраться на проспекте Независимости или в другом месте.