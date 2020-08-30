Киев, 30 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В ВСУ за сутки выявили 37 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 30 августа в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

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Шесть зараженных (все военнослужащие) находятся на лечении в медицинских учреждениях. Остальные — 18 военнослужащих и 13 работников ВСУ лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

На данный момент в ВСУ зарегистрировано 633 инфицированных. Ранее выздоровели 1066 человек, скончались шесть человек.

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