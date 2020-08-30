Киев, , 09:38 — REGNUM 2 096 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на Украине за сутки, 119 074 — за весь период эпидемии. Соответствующие данные 30 августа были обновлены специализированной системой Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Еще 35 летальных случаев было зарегистрировано за минувшие сутки, 2527 — за весь период эпидемии. Также сообщается, что за сутки выздоровели и были выписаны 596 пациентов. Общее число выздоровевших составило 56 734.

По прежнему больше всего случаев инфицирования коронавирусом было выявлено во Львовской области (14 356), в Киеве (13 093) и Черновицкой области (10 145).

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