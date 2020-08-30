Ереван, 30 августа, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В Армении за сутки выявили 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 30 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По факту выздоровления были выписаны еще 87 человек. Таким образом в Армении по состоянию на 11:00 (10:00 мск) 30 августа зарегистрировано 43 750 инфицированных. 37 650 из них выздоровели, 877 — скончались.

Лечение на данный момент получают 4956 пациентов. Сообщается, что за минувшие сутки в Армении зарегистрировали еще пять летальных случаев.

На данный момент в республике провели 205 450 тестов на коронавирусную инфекцию.