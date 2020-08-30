Кишинёв, 30 августа, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Молдавская политическая организация «Unirea» («Объединение») требует отставки министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, которая якобы пять дней скрывала, что инфицирована коронавирусом. Соответствующее заявление было опубликовано на странице организации «Unirea» в социальной сети Facebook 29 августа.

Msmps.gov.md Виорика Думбрэвяну

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В пресс-службе организации отметили, что глава минздрава не только скрывала, что с 25 августа инфицирована коронавирусом, но 26 августа Думбрэвяну принимала участие в онлайн-заседании правительства и в заседаниях Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которые состоялись 26 и 28 августа.

По мнению представителей политического движения, Думбрэвяну должна была еще 25 августа, когда получила положительный результат теста на SARS-CoV-2, заявить о том, что она заражена коронавирусом, а также она должна была назначить временно исполняющего ее обязанности.

В движении «Unirea» пожелали министру здравоохранения Молдавии скорейшего выздоровления, потребовав также ее немедленной отставки, а вместе с ней и отставки главы правительства Иона Кику и президента Молдавии Игоря Додона.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Молдавии сообщила, что заразилась коронавирусом.