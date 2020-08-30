Донецк, 30 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Тринадцать случаев инфицирования коронавирусом выявили в Донецкой Народной Республике за сутки, сообщили 30 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в республике составило 2521, 124 из которых выявили у прибывших с территории Украины.

На данный момент на лечении находятся 1167 пациентов, выздоровели 1213 человек. В ДНР за весь период эпидемии был зарегистрирован 141 летальный случай.