Минск, 30 августа, 2020, 10:36 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, в центр Минска стягиваются колонны белорусских силовиков. Об этом сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Внутренние войска на площади Независимости в Минске

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

На улицах белорусской столицы замечено значительное количество автобусов с бойцами ОМОНа, а также крытые военные грузовики для перевозки личного состава. Кроме того к центру Минска стягиваются автозаки.

Дело в том, что сегодня днем белорусская оппозиция снова планирует провести несанкционированный митинг в центре Минска на площади Независимости у Дома правительства.

Напомним, что в Белоруссии после выборов президента, прошедших 9 августа, начались массовые акции протеста. Оппозиция считает, что Александр Лукашенко, который по официальным данным набрал 80% голосов, на самом деле выборы сфальсифицировал.

Сперва акции оппозиции были довольно жесткими и быстро переходили в столкновения с силовиками. Однако белорусские правоохранители дали протестующим отпор и сохранили верность режиму Лукашенко. Теперь акции носят более мирный характер.